BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag im Aufwind

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von BP. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 4,92 GBP zu.

Um 09:07 Uhr sprang die BP-Aktie im London-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 4,92 GBP zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die BP-Aktie bei 4,93 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,91 GBP. Bisher wurden heute 501.635 BP-Aktien gehandelt.

Bei 5,62 GBP erreichte der Titel am 19.10.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 14,35 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 4,41 GBP erreichte der Anteilsschein am 23.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 10,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

BP-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,220 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,305 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,37 GBP.

BP ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,38 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,63 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 38,55 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 46,24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 30.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von BP rechnen Experten am 05.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,776 USD je BP-Aktie belaufen.

