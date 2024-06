BP Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger trennen sich am Montagvormittag vermehrt von BP

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BP-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 4,59 GBP.

Um 09:06 Uhr ging es für die BP-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 4,59 GBP. Die größten Abgaben verzeichnete die BP-Aktie bis auf 4,59 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,60 GBP. Bisher wurden heute 441.436 BP-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,62 GBP erreichte der Titel am 19.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,48 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.01.2024 bei 4,41 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 3,90 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,220 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,305 USD je BP-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BP-Aktie bei 6,37 GBP.

Am 07.05.2024 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,11 USD. Im letzten Jahr hatte BP einen Gewinn von 0,38 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 38,55 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 16,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,24 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 30.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von BP veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Experten taxieren den BP-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,777 USD je Aktie.

