BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP präsentiert sich am Mittwochmittag stärker

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BP gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im London-Handel gewannen die BP-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 11:48 Uhr sprang die BP-Aktie im London-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 4,49 GBP zu. Die BP-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,50 GBP an. Bei 4,47 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wurden via London 3.576.845 BP-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,62 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.10.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BP-Aktie somit 20,06 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,41 GBP am 23.01.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,220 USD an BP-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,305 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,46 GBP je BP-Aktie aus.

BP ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,11 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,38 USD je Aktie erzielt worden. BP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 38,55 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,24 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 30.07.2024 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von BP rechnen Experten am 05.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BP einen Gewinn von 0,731 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 beendet den Dienstagshandel mit Verlusten

Börse Europa: STOXX 50 sackt am Nachmittag ab

FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in BP von vor einem Jahr bedeutet