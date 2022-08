BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag mit Aufschlag

Die BP-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 5,09 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BP-Aktie bisher bei 5,12 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,07 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BP-Aktien beläuft sich auf 925.543 Stück.

Bei 5,33 EUR erreichte der Titel am 09.06.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BP-Aktie somit 4,45 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.08.2021 (3,35 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 51,94 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 5,24 GBP an.

Am 02.08.2022 hat BP in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,44 USD, nach 0,14 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 67.866,00 USD – ein Plus von 80,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 37.598,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 01.11.2022 terminiert. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 31.10.2023 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BP-Aktie in Höhe von 1,38 USD im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

