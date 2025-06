BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag auf grünem Terrain

BP im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BP. Zuletzt konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,4 Prozent auf 3,91 GBP.

Um 09:07 Uhr ging es für das BP-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 3,91 GBP. Der Kurs der BP-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,91 GBP zu. Bei 3,91 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 535.772 BP-Aktien.

Am 06.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,91 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 25,75 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 3,29 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 15,75 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,329 USD. Im Vorjahr erhielten BP-Aktionäre 0,240 GBP je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 4,31 GBP je BP-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 29.04.2025. Das EPS lag bei 0,03 GBP. Im Vorjahresquartal hatte BP ebenfalls ein EPS von 0,11 GBP je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 37,25 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 38,55 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte BP am 05.08.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 04.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von BP.

Den erwarteten Gewinn je BP-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,414 USD fest.

