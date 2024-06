BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP präsentiert sich am Nachmittag stärker

Kurs der BP

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von BP. Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 4,67 GBP.

Das Papier von BP legte um 15:52 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,1 Prozent auf 4,67 GBP. Die BP-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,69 GBP. Bei 4,66 GBP eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.020.800 BP-Aktien.

Bei 5,62 GBP markierte der Titel am 19.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der BP-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 23.01.2024 auf bis zu 4,41 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BP-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,220 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,305 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,44 GBP an.

Am 07.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 USD gegenüber 0,38 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 38,55 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 46,24 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte BP am 30.07.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,783 USD je Aktie in den BP-Büchern.

