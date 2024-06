BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Freitagnachmittag im Aufwind

Aktie im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 4,71 GBP.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 4,71 GBP zu. Die BP-Aktie legte bis auf 4,72 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den London-Handel startete das Papier bei 4,68 GBP. Bisher wurden heute 22.895.547 BP-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,62 GBP) erklomm das Papier am 19.10.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,36 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,41 GBP. Dieser Wert wurde am 23.01.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BP-Aktie 6,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,305 USD. Im Vorjahr hatte BP 0,220 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BP-Aktie bei 6,44 GBP.

Am 07.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,11 USD, nach 0,38 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 38,55 Mrd. USD – eine Minderung von 16,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 46,24 Mrd. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte BP am 30.07.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,784 USD je BP-Aktie belaufen.

