BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Freitagvormittag im Plus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von BP. Zuletzt ging es für das BP-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 4,71 GBP.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 4,71 GBP zu. In der Spitze legte die BP-Aktie bis auf 4,72 GBP zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,68 GBP. Zuletzt wechselten via London 314.389 BP-Aktien den Besitzer.

Am 19.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,62 GBP an. Mit einem Zuwachs von 19,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,41 GBP ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BP-Aktie 6,44 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,305 USD. Im Vorjahr hatte BP 0,220 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,44 GBP an.

BP veröffentlichte am 07.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,11 USD gegenüber 0,38 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,63 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 38,55 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 46,24 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

BP dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 30.07.2024 präsentieren. Am 05.08.2025 wird BP schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

In der BP-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,784 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

