BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag Verlust reich

Die BP-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 5,30 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die BP-Aktie bis auf 5,21 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,25 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BP-Aktien beläuft sich auf 488.014 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,50 EUR erreichte der Titel am 30.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.11.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,68 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 44,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 5,45 GBP an.

Am 02.08.2022 lud BP zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,44 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,14 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 67.866,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 80,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BP einen Umsatz von 37.598,00 USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.11.2022 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von BP rechnen Experten am 31.10.2023.

In der BP-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,38 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

