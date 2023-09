BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP schiebt sich am Nachmittag vor

BP im Blick

Die Aktie von BP zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von BP konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 1,1 Prozent auf 5,26 GBP.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der London-Sitzung 1,1 Prozent auf 5,26 GBP zu. In der Spitze legte die BP-Aktie bis auf 5,29 GBP zu. Bei 5,17 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 8.981.679 BP-Aktien.

Am 11.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,71 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,46 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2022 bei 4,21 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BP-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,18 GBP.

Am 01.08.2023 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,15 USD gegenüber 0,44 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 48.538,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 28,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 67.866,00 USD umgesetzt worden waren.

BP dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 31.10.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 29.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je BP-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,888 USD fest.

