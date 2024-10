BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verliert am Dienstagvormittag

Blick auf BP-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 4,03 GBP.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 4,03 GBP. In der Spitze fiel die BP-Aktie bis auf 4,03 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,04 GBP. Zuletzt wurden via London 584.239 BP-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.10.2023 auf bis zu 5,47 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BP-Aktie derzeit noch 35,57 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2024 (3,80 GBP). Mit einem Kursverlust von 5,82 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 0,220 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,310 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BP-Aktie bei 5,43 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte BP am 30.07.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 GBP ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,08 GBP in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 37,49 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 3,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 38,77 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte BP am 29.10.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 04.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BP einen Gewinn von 0,625 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

