BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag mit Verlusten

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 4,24 GBP.

Um 11:49 Uhr fiel die BP-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 4,24 GBP ab. Die BP-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,23 GBP nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,23 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.337.062 BP-Aktien umgesetzt.

Am 13.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 5,41 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 21,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.11.2024 bei 3,65 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 13,96 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten BP-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,220 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,308 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,03 GBP.

BP ließ sich am 29.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,01 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BP mit 0,22 GBP je Aktie genauso viel verdiente. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 36,35 Mrd. GBP – eine Minderung von 13,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 42,09 Mrd. GBP eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 11.02.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 10.02.2026 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,563 USD in den Büchern stehen haben wird.

