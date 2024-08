BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Freitagmittag mit Kursplus

So entwickelt sich BP

Die Aktie von BP gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 4,29 GBP zu.

Um 11:49 Uhr wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 4,29 GBP nach oben. Zwischenzeitlich stieg die BP-Aktie sogar auf 4,31 GBP. Mit einem Wert von 4,29 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der BP-Aktie belief sich zuletzt auf 3.998.398 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,62 GBP) erklomm das Papier am 19.10.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BP-Aktie derzeit noch 31,13 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.08.2024 bei 4,25 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,309 USD. Im Vorjahr hatte BP 0,220 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,31 GBP aus.

Am 30.07.2024 legte BP die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 GBP je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BP ebenfalls 0,08 GBP je Aktie eingebüßt. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,32 Prozent zurück. Hier wurden 37,49 Mrd. GBP gegenüber 38,77 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 04.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,711 USD je Aktie in den BP-Büchern.

