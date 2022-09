BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag mit Einbußen

Um 09:22 Uhr ging es für die BP-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 5,22 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BP-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,21 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,21 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 141.033 BP-Aktien umgesetzt.

Bei 5,50 EUR erreichte der Titel am 30.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.09.2021 bei 3,65 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 5,31 GBP aus.

Am 02.08.2022 lud BP zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. BP hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,44 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,14 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 67.866,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37.598,00 USD umgesetzt.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von BP wird am 01.11.2022 gerechnet. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte BP möglicherweise am 31.10.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem BP-Gewinn in Höhe von 1,39 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

BP-Aktie gefragt: Credit Suisse hebt Kursziel für BP an

Rosneft-Aktie dennoch im Minus: Rosneft meldet Gewinnsprung

Eni-Aktie etwas tiefer: Eni beteiligt sich an algerischen Gasfeldern

Ausgewählte Hebelprodukte auf BP plc (British Petrol) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BP plc (British Petrol) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BP plc (British Petrol)

Bildquellen: SeanPavonePhoto / Shutterstock.com