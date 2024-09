BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BP. Zuletzt stieg die BP-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 4,10 GBP.

Im London-Handel gewannen die BP-Papiere um 11:48 Uhr 0,2 Prozent. Die BP-Aktie legte bis auf 4,14 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 4,12 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via London 3.830.862 BP-Aktien umgesetzt.

Am 19.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,62 GBP an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,96 Prozent hinzugewinnen. Bei 3,96 GBP fiel das Papier am 11.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BP-Aktie 3,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,220 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,310 USD je BP-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BP-Aktie bei 5,72 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte BP am 30.07.2024 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 GBP vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,08 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,32 Prozent auf 37,49 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38,77 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2024 terminiert. BP dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BP-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,679 USD fest.

