BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BP. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 4,44 GBP.

Die BP-Aktie notierte im London-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 4,44 GBP. Die Abwärtsbewegung der BP-Aktie ging bis auf 4,40 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,48 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 14.884.667 BP-Aktien.

Am 13.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,41 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 21,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,65 GBP am 14.11.2024. Mit Abgaben von 17,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,326 USD. Im Vorjahr hatte BP 0,240 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 5,27 GBP an.

BP gewährte am 11.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,02 GBP je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,06 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 35,70 Mrd. GBP im Vergleich zu 42,03 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Am 29.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von BP veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 05.05.2026 dürfte BP die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BP einen Gewinn von 0,554 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

