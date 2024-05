BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Freitagvormittag in Rot

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 4,79 GBP.

Um 09:07 Uhr ging es für die BP-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 4,79 GBP. Im Tief verlor die BP-Aktie bis auf 4,77 GBP. Bei 4,79 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 653.637 BP-Aktien umgesetzt.

Am 19.10.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,62 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 17,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.01.2024 bei 4,41 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BP-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,220 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,305 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BP-Aktie bei 6,37 GBP.

BP ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,11 USD, nach 0,38 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 38,55 Mrd. USD – eine Minderung von 16,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 46,24 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 05.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass BP im Jahr 2024 0,778 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 gibt zum Handelsende nach

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 am Nachmittag in der Verlustzone

STOXX 50-Handel aktuell: So bewegt sich der STOXX 50 am Mittwochmittag