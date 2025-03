BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Donnerstagvormittag tiefer

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BP. Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 4,43 GBP.

Die BP-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 4,43 GBP abwärts. Das bisherige Tagestief markierte BP-Aktie bei 4,41 GBP. Bei 4,43 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wechselten via London 606.403 BP-Aktien den Besitzer.

Am 13.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 5,41 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BP-Aktie somit 18,09 Prozent niedriger. Am 14.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 3,65 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BP-Aktie 17,57 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,326 USD. Im Vorjahr hatte BP 0,240 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 5,27 GBP angegeben.

Am 11.02.2025 lud BP zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 GBP vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,02 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 35,70 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 42,03 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Am 29.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 05.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,554 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

