BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Mittag nordwärts

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BP. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 4,19 GBP zu.

Um 11:49 Uhr stieg die BP-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 4,19 GBP. Die BP-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,21 GBP aus. Bei 4,21 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Der Tagesumsatz der BP-Aktie belief sich zuletzt auf 6.139.833 Aktien.

Bei einem Wert von 5,41 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.04.2024). Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 22,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.11.2024 bei 3,65 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 12,81 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,308 USD. Im Vorjahr hatte BP 0,220 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 5,04 GBP für die BP-Aktie aus.

BP veröffentlichte am 29.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,01 GBP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,22 GBP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat BP 36,35 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 42,09 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 11.02.2025 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 10.02.2026 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BP-Gewinn in Höhe von 0,558 USD je Aktie aus.

