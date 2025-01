BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

BP im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von BP. Zuletzt wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 4,21 GBP nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,1 Prozent auf 4,21 GBP. In der Spitze gewann die BP-Aktie bis auf 4,23 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,21 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 15.430.704 BP-Aktien umgesetzt.

Bei 5,41 GBP erreichte der Titel am 13.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 28,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.11.2024 bei 3,65 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 13,34 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten BP-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,220 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,308 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 5,04 GBP für die BP-Aktie.

Am 29.10.2024 hat BP die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 GBP wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 36,35 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,09 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 13,65 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 11.02.2025 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 10.02.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BP-Gewinn in Höhe von 0,558 USD je Aktie aus.

