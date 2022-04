BP Aktie News: BP am Donnerstagmittag im Aufwind

Die BP-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 4,59 EUR. Die BP-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,60 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 4,52 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 357.235 BP-Aktien umgesetzt.

Bei 5,00 EUR markierte der Titel am 11.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BP-Aktie mit einem Kursplus von 8,11 Prozent wieder erreichen. Am 21.07.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,22 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 42,71 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die BP-Aktie im Durchschnitt mit 4,71 GBP.

Am 08.02.2022 legte BP die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2021 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,21 USD gegenüber 0,13 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 52.238,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 36.492,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2022 dürfte BP am 03.05.2022 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2023-Kennzahlen am 02.05.2023.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BP-Gewinn in Höhe von 0,844 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Erste Schätzungen: BP legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shell-Aktie, BP-Aktie & Co: Ölkonzerne müssen sich ohne Russland neu positionieren

Spritpreise im Rückwärtsgang: Benzinpreis wieder unter zwei Euro

Ausgewählte Hebelprodukte auf BP plc (British Petrol) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf BP plc (British Petrol) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf BP plc (British Petrol)

Bildquellen: SeanPavonePhoto / Shutterstock.com