BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 4,14 GBP ab.

Werte in diesem Artikel

Der BP-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 4,14 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die BP-Aktie bis auf 4,12 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,17 GBP. Bisher wurden via London 4.972.347 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,41 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,65 GBP ab. Mit einem Abschlag von mindestens 11,76 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,220 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,308 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 5,04 GBP.

Am 29.10.2024 legte BP die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,22 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,65 Prozent zurück. Hier wurden 36,35 Mrd. GBP gegenüber 42,09 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 11.02.2025 erwartet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 10.02.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,558 USD je BP-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 bewegt letztendlich im Plus

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 mit positivem Vorzeichen

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 mittags freundlich