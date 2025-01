BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gibt am Mittwochvormittag ab

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BP. Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 4,14 GBP.

Um 09:07 Uhr fiel die BP-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 4,14 GBP ab. Die BP-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,14 GBP ab. Bei 4,17 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Im London-Handel wechselten bis jetzt 929.078 BP-Aktien den Besitzer.

Am 13.04.2024 markierte das Papier bei 5,41 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 30,56 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.11.2024 bei 3,65 GBP. Abschläge von 11,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass BP-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,308 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete BP 0,220 GBP aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BP-Aktie bei 5,04 GBP.

Am 29.10.2024 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,22 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 13,65 Prozent auf 36,35 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte BP 42,09 Mrd. GBP umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte BP am 11.02.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 10.02.2026 werfen.

In der BP-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,558 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 bewegt letztendlich im Plus

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 mit positivem Vorzeichen

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 mittags freundlich