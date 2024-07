BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gewinnt am Montagvormittag an Boden

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BP. Zuletzt wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 4,62 GBP nach oben.

Um 09:07 Uhr ging es für das BP-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 4,62 GBP. Der Kurs der BP-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,64 GBP zu. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,62 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten BP-Aktien beläuft sich auf 1.016.978 Stück.

Am 19.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,62 GBP an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,73 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,41 GBP am 23.01.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,305 USD, nach 0,220 GBP im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BP-Aktie bei 6,46 GBP.

BP gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,38 GBP je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 38,55 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,24 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 16,63 Prozent verringert.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,732 USD in den Büchern stehen haben wird.

