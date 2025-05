BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zeigt sich am Vormittag fester

So bewegt sich BP

Die Aktie von BP zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 3,60 GBP.

Um 09:06 Uhr sprang die BP-Aktie im London-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 3,60 GBP zu. In der Spitze legte die BP-Aktie bis auf 3,62 GBP zu. Mit einem Wert von 3,60 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BP-Aktien beläuft sich auf 468.934 Stück.

Bei 4,94 GBP markierte der Titel am 04.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 27,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 3,29 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,240 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,329 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 4,31 GBP.

Am 29.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,11 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. BP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 37,25 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,55 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.08.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 04.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BP-Gewinn in Höhe von 0,426 USD je Aktie aus.

