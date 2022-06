BP Aktie News: BP am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Das Papier von BP gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 30.06.2022 16:22:00 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 4,55 EUR abwärts. Die BP-Aktie sank bis auf 4,53 EUR. Bei 4,56 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der BP-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 485.951 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,33 EUR) erklomm das Papier am 09.06.2022. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BP-Aktie somit 14,56 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 21.07.2021 Kursverluste bis auf 3,22 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 41,44 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 4,95 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BP am 03.05.2022. Es stand ein EPS von 0,32 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BP noch ein Gewinn pro Aktie von 0,13 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 49.258,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 34,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BP einen Umsatz von 36.492,00 USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte BP am 02.08.2022 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 01.08.2023 werfen.

Experten gehen davon aus, dass BP im Jahr 2023 0,917 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

BP-Aktie gibt dennoch nach: BP leitet milliardenschweres Wasserstoff-Projekt in Australien

BP-Aktie tiefer: BP trennt sich von 50-Prozent-Beteiligung an Ölsandprojekt in Alberta

Mai 2022: Das sind die Expertenmeinungen zur BP-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf BP plc (British Petrol) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BP plc (British Petrol) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BP plc (British Petrol)

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com