BP Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken BP am Dienstagmittag ins Plus

Aktie im Blick

Die Aktie von BP gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BP-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 4,59 GBP.

Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 4,59 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die BP-Aktie bei 4,68 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,68 GBP. Zuletzt wechselten via London 5.428.950 BP-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.10.2023 bei 5,62 GBP. 22,62 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,41 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 3,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass BP-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,305 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete BP 0,220 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BP-Aktie bei 6,46 GBP.

BP gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,11 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 38,55 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,24 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 16,63 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte BP am 30.07.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von BP rechnen Experten am 05.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,732 USD je BP-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Ausblick: BP zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Börse Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung mit Verlusten

Börse Europa in Grün: STOXX 50 steigt mittags