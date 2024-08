BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag stabil

Aktienentwicklung

Die Aktie von BP hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die BP-Aktie zuletzt im London-Handel bei 4,35 GBP.

Werte in diesem Artikel

Kaum Ausschläge verzeichnete die BP-Aktie im London-Handel und tendierte um 11:48 Uhr bei 4,35 GBP. Die BP-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,38 GBP an. Der Kurs der BP-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,34 GBP nach. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,36 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 3.296.283 BP-Aktien umgesetzt.

Am 19.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,62 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 29,35 Prozent zulegen. Am 23.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,25 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BP-Aktie 2,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,309 USD. Im Vorjahr hatte BP 0,220 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BP-Aktie bei 6,31 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 30.07.2024. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 GBP erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,08 GBP je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 37,49 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,77 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 3,32 Prozent verringert.

Am 29.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 04.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,705 USD je BP-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich letztendlich fester

STOXX-Handel: STOXX 50 notiert nachmittags im Plus

Handel in Europa: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels mit Gewinnen