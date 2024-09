BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Montagmittag freundlich

BP im Blick

Die Aktie von BP gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von BP legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,7 Prozent auf 3,91 GBP.

Um 11:49 Uhr ging es für das BP-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 3,91 GBP. Die BP-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,95 GBP an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,93 GBP. Zuletzt wechselten via London 6.458.570 BP-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 5,62 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.10.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,80 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2024 Kursverluste bis auf 3,80 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 2,87 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,220 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,310 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 5,59 GBP für die BP-Aktie.

BP ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 GBP. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,08 GBP ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig standen 37,49 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 38,77 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 29.10.2024 erwartet. BP dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,663 USD je Aktie belaufen.

