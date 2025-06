BrainChip Aktie News: BrainChip am Montagvormittag massiv unter Druck

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BrainChip. Das Papier von BrainChip gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 10,2 Prozent auf 0,124 EUR abwärts.

Die BrainChip-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:17 Uhr mit Abschlägen von 10,2 Prozent bei 0,124 EUR. Die BrainChip-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,118 EUR ab. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,125 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 709.355 BrainChip-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,275 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 121,989 Prozent über dem aktuellen Kurs der BrainChip-Aktie. Am 04.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,085 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 31,285 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Voraussichtlich am 02.09.2025 dürfte BrainChip Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von BrainChip rechnen Experten am 01.09.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,008 USD je BrainChip-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net