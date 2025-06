BrainChip Aktie News: BrainChip zeigt sich am Mittag gestärkt

Blick auf BrainChip-Kurs

Die Aktie von BrainChip gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BrainChip-Aktie stieg im BMN-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 0,129 EUR.

Um 11:43 Uhr wies die BrainChip-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 0,129 EUR nach oben. In der Spitze legte die BrainChip-Aktie bis auf 0,137 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,131 EUR. Von der BrainChip-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 123.920 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.01.2025 bei 0,283 EUR. Mit einem Zuwachs von 120,389 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 0,083 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,331 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BrainChip-Aktie.

Voraussichtlich am 02.09.2025 dürfte BrainChip Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 01.09.2026 dürfte BrainChip die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,008 USD je BrainChip-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net