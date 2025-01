BrainChip Aktie News: BrainChip verliert am Vormittag kräftig

Aktie im Fokus

Die Aktie von BrainChip gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BrainChip-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 5,5 Prozent auf 0,200 EUR abwärts.

Die BrainChip-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 5,5 Prozent auf 0,200 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der BrainChip-Aktie ging bis auf 0,200 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,201 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 43.429 BrainChip-Aktien.

Bei 0,320 EUR markierte der Titel am 23.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 59,790 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.09.2024 bei 0,090 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BrainChip-Aktie 122,444 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 26.02.2025 erwartet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2026 erwartet.

