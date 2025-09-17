DAX23.640 +1,2%ESt505.452 +1,5%Top 10 Crypto16,48 +1,0%Dow46.113 +0,2%Nas22.497 +1,1%Bitcoin99.978 +1,5%Euro1,1779 -0,3%Öl68,15 +0,4%Gold3.640 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Aumovio AUM0V1 SAP 716460 RENK RENK73 Continental 543900 PUMA 696960 Plug Power A1JA81 Intel 855681 thyssenkrupp 750000 BYD A0M4W9 D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Leitzinssenkung: Dow fester -- DAX zieht kräftig an -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Plug Power-Aktie im Aufwind: Fed-Zinssenkung beflügelt Wasserstoff-Sektor Plug Power-Aktie im Aufwind: Fed-Zinssenkung beflügelt Wasserstoff-Sektor
Amazon-Aktie mit Gewinnen: Investitionen in Deutschland werden hochgefahren Amazon-Aktie mit Gewinnen: Investitionen in Deutschland werden hochgefahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Fokus auf Aktienkurs

BrainChip Aktie News: BrainChip am Donnerstagnachmittag schwächer

18.09.25 16:11 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip am Donnerstagnachmittag schwächer

Die Aktie von BrainChip gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BrainChip-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 4,1 Prozent auf 0,110 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,11 EUR 0,00 EUR 4,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BrainChip-Aktie notierte im BMN-Handel um 16:06 Uhr mit Abschlägen von 4,1 Prozent bei 0,110 EUR. Der Kurs der BrainChip-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,110 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,110 EUR. Zuletzt wechselten 39.436 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.01.2025 bei 0,283 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 156,754 Prozent könnte die BrainChip-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,083 EUR ab. Der derzeitige Kurs der BrainChip-Aktie liegt somit 32,732 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte BrainChip am 04.03.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 03.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von BrainChip.

In der BrainChip-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,008 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BrainChip

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BrainChip

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Nachrichten zu BrainChip Holdings Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung