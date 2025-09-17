BrainChip Aktie News: BrainChip am Donnerstagnachmittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BrainChip gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BrainChip-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 4,1 Prozent auf 0,110 EUR abwärts.

Die BrainChip-Aktie notierte im BMN-Handel um 16:06 Uhr mit Abschlägen von 4,1 Prozent bei 0,110 EUR. Der Kurs der BrainChip-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,110 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,110 EUR. Zuletzt wechselten 39.436 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.01.2025 bei 0,283 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 156,754 Prozent könnte die BrainChip-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,083 EUR ab. Der derzeitige Kurs der BrainChip-Aktie liegt somit 32,732 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte BrainChip am 04.03.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 03.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von BrainChip.

In der BrainChip-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,008 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net