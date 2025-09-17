BrainChip Aktie News: BrainChip am Vormittag in Rot

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BrainChip. Die Aktie verlor zuletzt in der BMN-Sitzung 1,3 Prozent auf 0,114 EUR.

Die BrainChip-Aktie musste um 09:13 Uhr im BMN-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 0,114 EUR. Bei 0,110 EUR markierte die BrainChip-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,110 EUR. Zuletzt wechselten 37.230 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Bei 0,283 EUR erreichte der Titel am 02.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 149,515 Prozent könnte die BrainChip-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 0,083 EUR. Abschläge von 26,784 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Voraussichtlich am 04.03.2026 dürfte BrainChip Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der BrainChip-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.03.2027.

Analysten gehen davon aus, dass BrainChip 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net