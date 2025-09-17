BrainChip Aktie News: BrainChip am Mittag mit KursVerlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von BrainChip gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BrainChip befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im BMN-Handel 1,7 Prozent auf 0,113 EUR ab.

Die BrainChip-Aktie musste um 11:43 Uhr Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 0,113 EUR abwärts. Die BrainChip-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,110 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,110 EUR. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 38.312 BrainChip-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,283 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BrainChip-Aktie damit 60,099 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 0,083 EUR. Abschläge von 26,460 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

BrainChip dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 03.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BrainChip-Verlust in Höhe von -0,008 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net