BrainChip Aktie News: BrainChip am Mittag mit KursVerlusten

18.09.25 12:07 Uhr
Die Aktie von BrainChip gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BrainChip befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im BMN-Handel 1,7 Prozent auf 0,113 EUR ab.

BrainChip Holdings Ltd
0,11 EUR 0,00 EUR 4,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BrainChip-Aktie musste um 11:43 Uhr Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 0,113 EUR abwärts. Die BrainChip-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,110 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,110 EUR. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 38.312 BrainChip-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,283 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BrainChip-Aktie damit 60,099 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 0,083 EUR. Abschläge von 26,460 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

BrainChip dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 03.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BrainChip-Verlust in Höhe von -0,008 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

