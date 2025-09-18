DAX23.754 +0,3%ESt505.492 +0,6%Top 10 Crypto16,41 -0,9%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.556 +0,2%Euro1,1757 -0,3%Öl67,05 -0,7%Gold3.654 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681 Aumovio AUM0V1 Continental 543900 Tesla A1CX3T SAP 716460 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 D-Wave Quantum A3DSV9 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y thyssenkrupp 750000 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas höher -- Asiens Börsen im Minus -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- BoJ hält Zins stabil und kündigt ETF-Verkäufe an -- AMD, Scout24, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top News
NVIDIA und Intel verbünden sich - Droht die AMD-Aktie ins Hintertreffen zu geraten? NVIDIA und Intel verbünden sich - Droht die AMD-Aktie ins Hintertreffen zu geraten?
Investment-Tipp Rheinmetall-Aktie: Hochstufung durch Goldman Sachs Investment-Tipp Rheinmetall-Aktie: Hochstufung durch Goldman Sachs
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!
Aktienentwicklung

BrainChip Aktie News: BrainChip am Vormittag mit roter Tendenz

19.09.25 09:27 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip am Vormittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BrainChip. Zuletzt fiel die BrainChip-Aktie. Im BMN-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 0,114 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,11 EUR -0,00 EUR -4,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BrainChip-Aktie musste um 09:14 Uhr Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 0,114 EUR abwärts. In der Spitze büßte die BrainChip-Aktie bis auf 0,114 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,114 EUR. Bisher wurden heute 20.000 BrainChip-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.01.2025 auf bis zu 0,283 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BrainChip-Aktie damit 59,887 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 0,083 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,849 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BrainChip-Aktie.

Am 04.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 03.03.2027.

2025 dürfte BrainChip einen Verlust von -0,008 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BrainChip

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BrainChip

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu BrainChip Holdings Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung