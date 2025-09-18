BrainChip Aktie News: BrainChip am Vormittag mit roter Tendenz

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BrainChip. Zuletzt fiel die BrainChip-Aktie. Im BMN-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 0,114 EUR ab.

Die BrainChip-Aktie musste um 09:14 Uhr Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 0,114 EUR abwärts. In der Spitze büßte die BrainChip-Aktie bis auf 0,114 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,114 EUR. Bisher wurden heute 20.000 BrainChip-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.01.2025 auf bis zu 0,283 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BrainChip-Aktie damit 59,887 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 0,083 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,849 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BrainChip-Aktie.

Am 04.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 03.03.2027.

2025 dürfte BrainChip einen Verlust von -0,008 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net