MARKT USA/Kaum veränderte Eröffnung erwartet - Telefonat Trump/Xi im Fokus
Werte in diesem Artikel
Eine wenig veränderte Eröffnung zeichnet sich an der Wall Street am letzten Handelstag der Woche ab. Vor dem Wochenende dürfte bei den Anlegern Zurückhaltung dominieren, heißt es. Zudem schaue der Handel auf ein geplantes Telefongespräch zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping. Dieses könnte der Vorbote eines Treffens sein, welches zu einem umfassenderen Handelsabkommen führen könnte.
Bei dem Telefonat dürfte es aber auch um die Zukunft von TikTok in den USA gehen. Am Montag erzielten die US-Handelsunterhändler eine Rahmenvereinbarung mit ihren chinesischen Partnern, wonach ByteDance seine Social-Media-App an US-Eigentümer veräußern wird. Einzelheiten wurden nicht bekannt gegeben, und die Vereinbarung unterliegt der Zustimmung beider Staatsoberhäupter.
Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist zum Wochenausklang dagegen leer.
Bei den Einzelwerten geht es für die Fedex-Aktie vorbörslich um 5,2 Prozent nach oben. Der Paketdienstleister hat im ersten Geschäftsquartal mit den Zahlen und dem Ausblick die Erwartungen übertroffen. Die US-Zölle werden allerdings den Gewinn im laufenden Geschäftsjahr massiv belasten. Wie der Konzern mitteilte, schätzt er die durch die Handelspolitik der US-Regierung verursachten Belastungen auf 1 Milliarde US-Dollar.
Für die Papiere von Lennar geht es um 2,9 Prozent abwärts. Der Hausbaukonzern ist mit dem Gewinn für das dritte Geschäftsquartal hinter den Analystenprognosen zurückgeblieben.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/ros
(END) Dow Jones Newswires
September 19, 2025 06:06 ET (10:06 GMT)
