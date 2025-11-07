DAX23.579 -0,7%Est505.576 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.696 -1,6%Bitcoin86.694 -1,2%Euro1,1580 +0,3%Öl63,68 +0,2%Gold3.986 +0,2%
Blick auf FedEx-Kurs

FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

07.11.25 16:08 Uhr
FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von FedEx zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von FedEx zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,1 Prozent auf 261,75 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FedEx Corp.
224,20 EUR 2,60 EUR 1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von FedEx legte um 15:48 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 261,75 USD. Im Tageshoch stieg die FedEx-Aktie bis auf 261,89 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 258,84 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten FedEx-Aktien beläuft sich auf 19.828 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 308,52 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die FedEx-Aktie 17,87 Prozent zulegen. Bei 194,34 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der FedEx-Aktie liegt somit 34,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,52 USD an FedEx-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,73 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 300,00 USD an.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal legte FedEx am 18.09.2025 vor. Es stand ein EPS von 3,46 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei FedEx noch ein Gewinn pro Aktie von 3,21 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat FedEx im vergangenen Quartal 22,24 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte FedEx 21,58 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.12.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können FedEx-Anleger Experten zufolge am 17.12.2026 werfen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,14 USD je FedEx-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

