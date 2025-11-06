FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Nachmittag im Plus
Die Aktie von FedEx gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die FedEx-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.
Um 15:52 Uhr sprang die FedEx-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 259,98 USD zu. Im Tageshoch stieg die FedEx-Aktie bis auf 261,03 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 256,08 USD. Bisher wurden heute 39.415 FedEx-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 308,52 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die FedEx-Aktie derzeit noch 18,67 Prozent Luft nach oben. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 194,34 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der FedEx-Aktie liegt somit 33,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
FedEx-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,52 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,73 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 300,00 USD für die FedEx-Aktie.
Die Bilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal legte FedEx am 18.09.2025 vor. Das EPS wurde auf 3,46 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,21 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22,24 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 21,58 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Am 18.12.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 17.12.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von FedEx.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 18,14 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
