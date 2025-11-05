DAX24.092 +0,6%Est505.677 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,03 +1,8%Nas23.494 +0,6%Bitcoin89.970 +1,7%Euro1,1484 ±-0,0%Öl64,20 -0,2%Gold3.980 +1,2%
Heute im Fokus
DAX höher - über 24.000er-Marke -- US-Börsen fester -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- BMW steigert Gewinn -- Amazon, Fresenius, Aurora Cannabis, Rüstungsaktien, AMD, DroneShield im Fokus
Allianz-Aktie im Fokus: Kursrücksetzer vor Quartalszahlen - Insidertrade
QIAGEN-Aktie fällt dennoch: Prognose erhöht - CEO-Wechsel, Übernahme und Aktienrückkauf angekündigt
FedEx im Fokus

FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx behauptet sich am Nachmittag

05.11.25 16:08 Uhr
FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx behauptet sich am Nachmittag

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von FedEx. Anleger zeigten sich zuletzt bei der FedEx-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 251,72 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FedEx Corp.
218,85 EUR 2,85 EUR 1,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel kam die FedEx-Aktie um 15:48 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 251,72 USD. Die FedEx-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 251,88 USD. Im Tief verlor die FedEx-Aktie bis auf 250,85 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 251,65 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 16.015 FedEx-Aktien.

Am 26.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 308,52 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 22,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 194,34 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 22,80 Prozent würde die FedEx-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für FedEx-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,52 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,73 USD ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 300,00 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte FedEx am 18.09.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,21 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,08 Prozent auf 22,24 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte FedEx am 18.12.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können FedEx-Anleger Experten zufolge am 17.12.2026 werfen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,14 USD je FedEx-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Analysen zu FedEx Corp.

DatumRatingAnalyst
08.10.2025FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
19.09.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2025FedEx BuyUBS AG
22.07.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
