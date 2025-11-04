DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,84 -2,6%Nas23.368 -2,0%Bitcoin87.868 -5,0%Euro1,1483 -0,3%Öl64,42 -0,7%Gold3.937 -1,6%
FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Abend nahezu unbewegt

04.11.25 20:23 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagabend die Aktie von FedEx. Die FedEx-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 253,01 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FedEx Corp.
216,00 EUR -4,55 EUR -2,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die FedEx-Aktie zeigte sich um 20:07 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 253,01 USD an der Tafel. Die FedEx-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 255,29 USD aus. Zwischenzeitlich weitete die FedEx-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 251,76 USD aus. Bei 251,76 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der FedEx-Aktie belief sich zuletzt auf 75.654 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 26.11.2024 auf bis zu 308,52 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,94 Prozent könnte die FedEx-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 194,34 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 23,19 Prozent würde die FedEx-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für FedEx-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,52 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,73 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 300,00 USD an.

Am 18.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,46 USD gegenüber 3,21 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22,24 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,58 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 18.12.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von FedEx veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der FedEx-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 17.12.2026.

In der FedEx-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 18,14 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Laszlo Halasi / Shutterstock.com

