Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX höher -- US-Börsen uneins -- Berkshire Hathaway mit mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- Rheinmetall, BioNTech, TKMS, Palantir, Apple im Fokus
Top News
Rheinmetall-Aktie fester: Anleger warten gespannt auf Quartalsergebnisse - HENSOLDT und RENK ebenfalls im Fokus Rheinmetall-Aktie fester: Anleger warten gespannt auf Quartalsergebnisse - HENSOLDT und RENK ebenfalls im Fokus
Siemens Energy-Aktie: Weiterhin auf Höhenflug - neues 52-Wochen-Hoch Siemens Energy-Aktie: Weiterhin auf Höhenflug - neues 52-Wochen-Hoch
Profil
Aktienkurs im Fokus

FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx verbilligt sich am Nachmittag

03.11.25 16:08 Uhr
FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx verbilligt sich am Nachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von FedEx. Die FedEx-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 251,84 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FedEx Corp.
218,60 EUR -1,70 EUR -0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 251,84 USD. Im Tief verlor die FedEx-Aktie bis auf 251,51 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 252,66 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 21.559 FedEx-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 308,52 USD. Dieser Kurs wurde am 26.11.2024 erreicht. 22,51 Prozent Plus fehlen der FedEx-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 194,34 USD fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die FedEx-Aktie damit 29,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,52 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,73 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 300,00 USD an.

Die Zahlen des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte FedEx am 18.09.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,46 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,21 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat FedEx im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22,24 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 21,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte FedEx am 18.12.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von FedEx rechnen Experten am 17.12.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem FedEx-Gewinn in Höhe von 18,14 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur FedEx-Aktie

S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FedEx-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

UPS-Aktie legt zu: Quartalsergebnis und Ausblick kommen gut an - DHL an DAX-Spitze

S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Verlust hätte eine FedEx-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

In eigener Sache

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

