FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx tritt am Montagabend auf der Stelle

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagabend die Aktie von FedEx. Die FedEx-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 253,98 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 20:07 Uhr bei der FedEx-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 253,98 USD. In der Spitze gewann die FedEx-Aktie bis auf 254,46 USD. Im Tief verlor die FedEx-Aktie bis auf 249,99 USD. Mit einem Wert von 252,66 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 68.826 FedEx-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 308,52 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die FedEx-Aktie mit einem Kursplus von 21,47 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 194,34 USD. Mit Abgaben von 23,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,73 USD, nach 5,52 USD im Jahr 2025. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 300,00 USD je FedEx-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte FedEx am 18.09.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,46 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,21 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat FedEx in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22,24 Mrd. USD im Vergleich zu 21,58 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

FedEx dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 18.12.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 17.12.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 18,14 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

