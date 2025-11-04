DAX23.938 -0,8%Est505.655 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,16 -0,3%Nas23.551 -1,2%Bitcoin89.340 -3,4%Euro1,1492 -0,3%Öl64,56 -0,4%Gold3.968 -0,8%
FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Nachmittag nahezu unbewegt

04.11.25 16:08 Uhr
FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Nachmittag nahezu unbewegt

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von FedEx. Anleger zeigten sich zuletzt bei der FedEx-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 252,75 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FedEx Corp.
216,00 EUR -4,55 EUR -2,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei der FedEx-Aktie ließ sich um 15:50 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 252,75 USD. Bei 254,00 USD erreichte die FedEx-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze büßte die FedEx-Aktie bis auf 251,76 USD ein. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 251,76 USD. Zuletzt wechselten via New York 16.257 FedEx-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 308,52 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die FedEx-Aktie derzeit noch 22,07 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (194,34 USD). Der aktuelle Kurs der FedEx-Aktie ist somit 23,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass FedEx-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,73 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete FedEx 5,52 USD aus. Analysten bewerten die FedEx-Aktie im Durchschnitt mit 300,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal legte FedEx am 18.09.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,46 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,21 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22,24 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.12.2025 veröffentlicht. Am 17.12.2026 wird FedEx schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 18,14 USD je Aktie in den FedEx-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu FedEx Corp.

DatumRatingAnalyst
08.10.2025FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
19.09.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2025FedEx BuyUBS AG
22.07.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.09.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
19.09.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2025FedEx BuyUBS AG
22.07.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.06.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08.10.2025FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.12.2024FedEx Market-PerformBernstein Research
26.06.2024FedEx Equal-weightMorgan Stanley
22.03.2024FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.12.2023FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.06.2021FedEx VerkaufenDZ BANK
18.12.2020FedEx VerkaufenDZ BANK
18.09.2019FedEx VerkaufenDZ BANK
10.12.2008FedEx DowngradeMerrill Lynch & Co., Inc.

