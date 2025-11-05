FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx zieht am Mittwochabend an

FedEx im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von FedEx. Zuletzt stieg die FedEx-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 257,34 USD.

Um 20:08 Uhr wies die FedEx-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 257,34 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die FedEx-Aktie bei 259,00 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 251,65 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten FedEx-Aktien beläuft sich auf 68.953 Stück.

Am 26.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 308,52 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der FedEx-Aktie ist somit 19,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 194,34 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der FedEx-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass FedEx-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,73 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete FedEx 5,52 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 300,00 USD.

Die Zahlen des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte FedEx am 18.09.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,46 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,21 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22,24 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 21,58 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 18.12.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von FedEx rechnen Experten am 17.12.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 18,14 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

