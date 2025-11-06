DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,12 -1,6%Nas23.196 -1,3%Bitcoin88.050 -2,6%Euro1,1545 +0,4%Öl63,38 -0,3%Gold3.989 +0,2%
Kursentwicklung

FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Donnerstagabend mit grünen Vorzeichen

06.11.25 20:23 Uhr
FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Donnerstagabend mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von FedEx gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 259,29 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FedEx Corp.
221,60 EUR 2,75 EUR 1,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von FedEx zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 259,29 USD. Zwischenzeitlich stieg die FedEx-Aktie sogar auf 261,03 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 256,08 USD. Von der FedEx-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 130.136 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.11.2024 auf bis zu 308,52 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der FedEx-Aktie. Bei 194,34 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 25,05 Prozent könnte die FedEx-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,73 USD. Im Vorjahr erhielten FedEx-Aktionäre 5,52 USD je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 300,00 USD an.

Am 18.09.2025 legte FedEx die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,46 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat FedEx mit einem Umsatz von insgesamt 22,24 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 3,08 Prozent gesteigert.

Am 18.12.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 17.12.2026.

Experten gehen davon aus, dass FedEx im Jahr 2026 18,14 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu FedEx Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu FedEx Corp.

DatumRatingAnalyst
08.10.2025FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
19.09.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2025FedEx BuyUBS AG
22.07.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.09.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
19.09.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2025FedEx BuyUBS AG
22.07.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.06.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08.10.2025FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.12.2024FedEx Market-PerformBernstein Research
26.06.2024FedEx Equal-weightMorgan Stanley
22.03.2024FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.12.2023FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.06.2021FedEx VerkaufenDZ BANK
18.12.2020FedEx VerkaufenDZ BANK
18.09.2019FedEx VerkaufenDZ BANK
10.12.2008FedEx DowngradeMerrill Lynch & Co., Inc.

