Wall Street gespalten -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT, EVOTEC, Canopy Growth, Rheinmetall, DroneShield, Plug Power im Fokus
FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx zeigt sich am Freitagabend fester

07.11.25 20:23 Uhr
FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx zeigt sich am Freitagabend fester

Die Aktie von FedEx zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die FedEx-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 261,66 USD nach oben.

Das Papier von FedEx konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 261,66 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die FedEx-Aktie bisher bei 263,00 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 258,84 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 95.297 FedEx-Aktien.

Am 26.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 308,52 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die FedEx-Aktie derzeit noch 17,91 Prozent Luft nach oben. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 194,34 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die FedEx-Aktie damit 34,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

FedEx-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,52 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,73 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 300,00 USD an.

Am 18.09.2025 äußerte sich FedEx zu den Kennzahlen des am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 22,24 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21,58 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte FedEx am 18.12.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 17.12.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von FedEx.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 18,14 USD je FedEx-Aktie.

Redaktion finanzen.net

