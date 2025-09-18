DAX23.625 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,27 -1,7%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.086 -0,3%Euro1,1761 -0,2%Öl66,87 -1,0%Gold3.656 +0,3%
Blick auf BrainChip-Kurs

BrainChip Aktie News: BrainChip am Freitagmittag mit Verlusten

19.09.25 12:06 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie gab im BMN-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 0,114 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,11 EUR -0,00 EUR -4,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von BrainChip nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie um 11:43 Uhr 0,9 Prozent auf 0,114 EUR. Bei 0,112 EUR markierte die BrainChip-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,114 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BrainChip-Aktien beläuft sich auf 25.931 Stück.

Am 02.01.2025 markierte das Papier bei 0,283 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BrainChip-Aktie 148,421 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (0,083 EUR). Derzeit notiert die BrainChip-Aktie damit 37,184 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD je BrainChip-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

