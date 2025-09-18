BrainChip Aktie News: BrainChip am Freitagmittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie gab im BMN-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 0,114 EUR nach.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von BrainChip nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie um 11:43 Uhr 0,9 Prozent auf 0,114 EUR. Bei 0,112 EUR markierte die BrainChip-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,114 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BrainChip-Aktien beläuft sich auf 25.931 Stück.
Am 02.01.2025 markierte das Papier bei 0,283 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BrainChip-Aktie 148,421 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (0,083 EUR). Derzeit notiert die BrainChip-Aktie damit 37,184 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.
Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD je BrainChip-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf BrainChip
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BrainChip
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
Nachrichten zu BrainChip Holdings Ltd
Analysen zu BrainChip Holdings Ltd
Keine Analysen gefunden.