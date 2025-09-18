DAX23.645 -0,1%ESt505.465 +0,2%Top 10 Crypto16,05 -3,0%Dow46.167 +0,1%Nas22.517 +0,2%Bitcoin98.708 -0,7%Euro1,1741 -0,4%Öl66,60 -1,4%Gold3.669 +0,7%
Kursentwicklung

BrainChip Aktie News: BrainChip büßt am Freitagnachmittag ein

19.09.25 16:10 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip büßt am Freitagnachmittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BrainChip. Das Papier von BrainChip befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 4,0 Prozent auf 0,110 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,11 EUR -0,00 EUR -4,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BrainChip-Aktie wies um 15:56 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 0,110 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die BrainChip-Aktie bei 0,100 EUR. Bei 0,117 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 230.798 BrainChip-Aktien.

Am 02.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,275 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 149,094 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BrainChip-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 0,090 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 18,388 Prozent könnte die BrainChip-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.03.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der BrainChip-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.03.2027.

In der BrainChip-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,008 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

