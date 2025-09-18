BrainChip Aktie News: BrainChip büßt am Freitagnachmittag ein

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BrainChip. Das Papier von BrainChip befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 4,0 Prozent auf 0,110 EUR ab.

Die BrainChip-Aktie wies um 15:56 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 0,110 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die BrainChip-Aktie bei 0,100 EUR. Bei 0,117 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 230.798 BrainChip-Aktien.

Am 02.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,275 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 149,094 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BrainChip-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 0,090 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 18,388 Prozent könnte die BrainChip-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.03.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der BrainChip-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.03.2027.

In der BrainChip-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,008 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net