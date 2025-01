BrainChip Aktie News: BrainChip behauptet sich am Vormittag

Notierung im Blick

Die Aktie von BrainChip hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 0,203 EUR bewegte sich die BrainChip-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die BrainChip-Aktie zeigte sich um 09:14 Uhr im BMN-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,203 EUR an der Tafel. Die BrainChip-Aktie legte bis auf 0,206 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die BrainChip-Aktie bis auf 0,203 EUR ein. Bei 0,206 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 51 BrainChip-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,324 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.02.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BrainChip-Aktie somit 37,303 Prozent niedriger. Bei 0,092 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 54,724 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BrainChip-Aktie.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von BrainChip wird am 26.02.2025 gerechnet. Am 04.03.2026 wird BrainChip schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Redaktion finanzen.net